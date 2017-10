Côte-d’Ivoire: Soro appelle «au calme et à la sérénité» après l’arrestation de son chef du protocole

Nous apprenons l’arrestation ce jour de M. KONE KAMARATE SOULEYMANE dit Soul to Soul, Ministre Plénipotentiaire et Directeur du Protocole de l’Assemblée nationale. Son inculpation intervient dans le cadre de l’affaire dite « Découverte d’une cache d’armes dans un domicile à Bouaké ».



Monsieur KONE KAMARATE SOULEYMANE a déjà fait la prison en 2000 pour la cause du Président Alassane OUATTARA. C’est un homme fort qui saura rester DIGNE.



Le Président de l’Assemblée Nationale Guillaume Kigbafori SORO, qui séjourne hors du pays, s’est tenu informé de la situation. Il apporte son soutien à la famille de son collaborateur, appelle les Ivoiriens au calme et à la sérénité et espère que la justice fera librement son travail.



M. TOURE MOUSSA



Chef du Service Communication

du Président de l’Assemblée nationale

de Côte d’Ivoire