Côte-d’Ivoire: « Roxy », marché de vente de médicaments recolonisé un mois après sa « destruction »

Plus d’un mois après une opération de saisie et de destruction d’entrepôts au marché d’Adjamé « Roxy » au nord d’Abidjan, les vendeuses ont recolonisé le site abritant la plus grande pharmacie de vente de médicaments de rue de la capitale économique ivoirienne.



Protégées du soleil par des parasols, les vendeuses, assises derrière des étals ou bassines de médicaments posées sur des tabourets, exercent librement leurs activités en dépit de l’interdiction, les sens en alerte pour détecter le moindre comportement suspect, comme une prise de photo ou des questions insistantes sur leur présence sur le site.



Ces pharmaciennes improvisées, estimées à 8.000 par les autorités, hèlent les clients allant jusqu’à saisir parfois le poignet de certains passants, pour leur proposer leurs produits.



Toutes sortes de comprimés dont des antibiotiques, antipaludiques « illicites », sont exposés parfois sans emballage et sans notice dans ce marché en plein air, réputé pour ses médicaments « moins chers ».



Selon le ministère de la Santé, ces médicaments « contrefaits » sont mis sur le marché « sans passer par la réglementation ».



« Sans elles (vendeuses), qui peut avoir l’argent pour aller à la pharmacie?, si on supprime ce marché, ça ne va pas nous plaire », affirme un client qui a requis l’anonymat, estimant, ordonnance en main, que « ce sont les mêmes médicaments qu’on retrouve à la pharmacie ».



« Même les médecins viennent ici », soutient un autre client habitué du coin, en discussion avec une vendeuse sur le prix d’un antipaludique. « C’est ici qu’on paye nos médicaments, au point où je ne connais même pas les prix des produits vendus en pharmacie ».



Le 03 mai, des cartons de faux médicaments ont été saisis dans cette « pharmacie par terre ». Ils ont été retirés d’entrepôts disposés dans ce marché. 400 policiers et gendarmes avaient été mobilisés pour cette opération.



« Nous sommes habitués » à ce type d’opérations, affirme une détaillante, la quarantaine, qui n’est plus « effrayée » par les descentes inopinées des autorités.



Le gouvernement a déjà mené ce type d’opérations, et lancé de nombreux ultimatums mais les vendeuses continuent leurs activités.



« Nous n’avons pas d’autres activités, où allons-nous partir? » s’interroge une vendeuse qui ne cache pas sa peur de revoir les autorités qui ont promis « s’attaquer à d’autres sites ».



Alerte info/Connectionivoirienne.net