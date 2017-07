Côte d'Ivoire: Plus de 242 000 candidats affrontent les épreuves écrites du baccalauréat

Après les épreuves orales auxquelles ils ont été confrontés du 20 au 30 juin dernier, ces candidats issus de 16 séries, acheveront les écrits de cet examen vendredi prochain.



La ministre ivoirienne de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a lancé officiellement le début des compositions de cet examen du Bac au lycée jeunes filles de Bouaké dans le centre-nord du pays.



Les résultats sont prévus pour le 25 juillet prochain, à en croire le calendrier 2017 des examens et concours du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle .



Les résultats du Brevet d'études du premier cycle (BEPC) , selon ce même calendrier, devrait être connus mardi après la composition écrite qui a eu lieu du 12 au 16 juin dernier. Plus de 350.000 candidats sont lice pour cet examen du BEPC.