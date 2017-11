Côte d'Ivoire : Mise en circulation à Abidjan des taxis compteurs de ‘’seconde génération’’

Avant cette mise en circulation, ces véhicules ont été officiellement présentés, dimanche après-midi, aux populations par le ministre ivoirien des transports, Amadou Koné au cours d’une cérémonie au Plateau.



‘’Ce n’est pas le gouvernement qui devient le propriétaire de ces taxis. Le gouvernement facilite’’ les acquisitions par des entreprises, a précisé le ministre des transports, indiquant que des ‘’applications informatiques sont développées’’ pour une ‘’meilleure gestion’’. ‘’Les clients veulent se déplacer en sécurité’’, a insisté Amadou Koné.



Dénommés ‘’ Ivoire Taxi’’, ces véhicules sont des taxis neufs et modernes, équipés d’un système de paiement électronique et d’un mécanisme permettant aux clients d’avoir directement accès aux informations de tarification et au paiement en ligne.



Ils sont également équipés d’un système GPS, pouvant favoriser leur géolocalisation en cas de danger. Par ailleurs, les chauffeurs sont des professionnels ayant bénéficié d’une formation aux valeurs de civisme.