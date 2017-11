Côte d’Ivoire/Migration : Signature d’une charte par les centrales syndicales

Les responsables des cinq centrales syndicales ivoiriennes ont signé mardi à Abidjan une charte sur la migration, a appris APA jeudi auprès du Coordonnateur de la Plateforme des centrales syndicales sur la migration en Côte d’Ivoire (PCSM-CI), Honorat Tanoh.Dans cette charte, les signataires que sont l’Union générale des travailleurs de Côte d’Ivoire (UGTCI), la Confédération des syndicats libres de Côte d’Ivoire (Dignité), la Fédération des syndicats autonomes de Côte d’Ivoire (FESACI), l’Union nationale des travailleurs de Côte d’Ivoire (UNATRCI) et la Centrale syndicale humanisme (CS Humanisme) s’engagent à faire la promotion des droits des migrants en Côte d’Ivoire et dans l’espace subsaharien, méditerranéen et européen.



‘’A l’ère de la mondialisation, la question migratoire est devenue une question très complexe, transversale où les problématiques politiques, sociales, économiques, culturelles, sportives environnementales, géographiques sont intimement liées et interpellent toutes les forces sociales au regard des défis et enjeux que pose la migration », a expliqué M. Tanoh.



Cette plateforme des centrales syndicales sur la migration qui a pour rôle essentiel d’amener les travailleurs migrants dont la plupart exerce dans le secteur informel à prendre conscience de leurs droits, a vu le jour sous l’impulsion de l’ONG allemande, Friedricht Ebert. C’est un instrument de vulgarisation et de respect des droits des migrants.



Par ailleurs, Honorat Tanoh a plaidé auprès des autorités ivoiriennes pour une réforme du code de travail dont l’une des dispositions interdit à un travailleur migrant de s’affilier à un syndicat.





Selon le Bureau international du travail (BIT), il y a 244 millions de migrants dans le monde, soit 3,21% de la population mondiale. Plus de la moitié de ces migrants sont des travailleurs. Ils contribuent fortement à l’économie et au développement de leurs pays d’origine et de destination.



Les transferts émis à partir de la Côte d’Ivoire étaient de 660 millions de dollars en 2006, selon des données publiées en 2009 par la Banque mondiale. Les résultats du Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2014) indiquent que la Côte d’Ivoire compte plus de 5,4 millions de non nationaux, soit 24,2% de la population nationale.



Les Nations Unies estiment que l’Afrique de l’Ouest, est la première région d’accueil des migrants en Afrique avec près de 8 millions de migrants provenant de 90% des flux intra-régions.