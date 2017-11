Côte d’Ivoire-Maroc: Drogba et Yaya Touré de retour chez les Eléphants?

Les dirigeants de la fif ont d’ailleurs indiqué qu’ils savent comment réussir à convaincre ces deux anciens internationaux. Toutefois, la faîtière du football ivoirien précise que même si ces deux grands footballeurs ivoiriens rentrent dans la tanière des éléphants, ce n’est pas nécessairement pour faire partie de l’effectif des joueurs qui fouleront l’aire de jeu.



Mais c’est surtout pour transmettre leur expérience, redonner confiance aux plus jeunes et surtout pour leur livrer quelques secrets afin qu’ils abordent au mieux ce match décisif qui pourra leur conduire vers la victoire, et par conséquent d’obtenir leur qualification.



Rappelons que le 11 Novembre prochain, les Éléphants de Côte d’Ivoire joueront leur destin lors de la très attendue «finale» de la Poule C comptant pour les qualifications du Mondial 2018 contre les Lions de l’Atlas du Maroc. Pour se qualifier, les ivoiriens devront sortir vainqueur de ce match face au Maroc qui comptabilise 9 points et occupe la première place de la poule suivi de la Côte d’ivoire qui totalise 8 points.