Côte d’Ivoire: Les personnels du privé laïc projettent une grève illimitée à partir du 17 octobre

Abidjan, 05 oct (AIP)- Le syndicat national des enseignants et du personnel du privé laïc de Côte d’Ivoire (SYNEPPLACI) a décidé, au cours d’une assemblée générale, à Abidjan, dans la commune de Treichville, d’entamer une grève illimitée à compter du 14 octobre, indique une note d’information transmise à l’AIP.



Les personnels enseignants et administratifs de cette corporation demandent à l’Etat de lever le blocage de leurs salaires qui dure depuis 23 ans et de payer les sommes dues à cet effet comme il l’a fait pour l’enseignement public.



En d’autres termes, le SYNEPPLACI souhaite la signature de la décision d’augmentation des salaires de 2015 dans le privé laïc, le paiement des sommes dues par les fondateurs, le paiement des sommes dues par l’Etat au titre de la spéciale dévaluation et la prise en compte du stock des arriérés dus aux enseignants et autres personnels du privé laïc de Côte d’Ivoire.



Le SYNEPPLACI se réserve le droit d’organisation de manifestations d’envergure tout au long de l’année jusqu’au règlement diligent des préoccupations de ses membres, conclu le document.