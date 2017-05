Côte d'Ivoire : Les militaires renoncent définitivement à toute revendication financière

Selon un communiqué lu sur les antennes de la RTI, il s'agit pour les hommes en armes de s'engager sur le chemin de la réconciliation et de l'émergence.



Le président ivoirien Alassane Ouattara a affirmé "croire à la sincérité de leurs paroles" et s'est dit certain qu'ils seront désormais des "militaires exemplaires", lors d'une cérémonie à la télévision nationale.



Pour rappel, lundi matin, plusieurs centaines d’anciens rebelles démobilisés bloquaient l’accès sud de la ville de Bouaké, dans le centre de la Côte d’Ivoire.



"On veut nôtre part du gâteau", scandaient ces hommes qui arboraient de bandeaux rouges de l’ex rébellion du nord mais ne sont pas armés. Une centaine de véhicules étaient bloqués à l’entrée de la deuxième ville du pays.



Plus d'informations dans nos prochaines publications