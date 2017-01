Côte d’Ivoire : Les gardes pénitentiaires manifestent à leur tour à Bouaké

‘’Nous avons aussi combattu comme les autres. Nous réclamons également 12 millions’’, a déclaré le porte-parole gardes pénitentiaires.



Ce mouvement d’humeur a également, touché le camp pénal de la ville.



Des échanges de tirs nourris entre militaires et manifestants devant la prison ont fait trois blessés dont un par balles parmi les gardes pénitentiaires qui se sont retranchés dans l’enceinte de l’établissement carcéral , encerclé par les militaires qui ont emporté six armes, souligne le porte-parole.



Profitant de cet affrontement, trois détenus se sont évadés de la prison, signale-t-on.



Depuis lundi, suite au paiement des primes (5millions FCF à des soldats mutinés à Bouaké), un vent de contestation souffle dans les casernes de plusieurs villes du pays.



Mardi, des affrontements entre mutins et garde Républicaine ont fait deux morts parmi les mutins à Yamoussoukro.







CK-HS/of/APA