Côte d'Ivoire : Les faux témoignages de Dramane Ouattara

Du professeur Samba Diarra à l’écrivain Marcel Amondji, de son vrai nom Marcel Anoma, nombreuses sont les œuvres, qui mettent l’accent sur les faux complots d’Houphouët Boigny, confirmant la mainmise de la France sur les différentes ressources de leurs ex-colonies. La vérité historique est incontournable et indispensable pour panser les plaies du passé, faire face aux défis actuels et construire le futur de la nation ivoirienne. Infirmer ces faux complots, c’est faire preuve de mauvaise foi, ignorer les grandes manœuvres de certains Chefs d’État d’origine ivoirienne, soucieux du bien-être des Ivoiriens, malgré la pression politique voilée de la Métropole sur leurs stratégies politiques, c’est faire preuve de cécité politique.



Les présidents Houphouët, Bédié, Gueï, Laurent Gbagbo ont manifesté, malgré leurs faiblesses, un amour particulier pour les Ivoiriens. La déportation du président Gbagbo à la Haye, les récentes déclarations du président français Macron et de Dramane Ouattara sur le CFA ainsi que l’expulsion de l’écrivain Kemi Seba du Sénégal, mettent à nu tous les obstacles dressés malicieusement par la Métropole pour empêcher l’autodétermination des nations africaines. Dramane Ouattara n’est ni un Ivoirien ni un Africain, si nous analysons objectivement ses actes politiques posés durant toutes ces années. Qu’a-t-il fait concrètement pour l’épanouissement des Ivoiriens et des Africains ? Tout autour de lui puent les conflits d’intérêts et les faux témoignages. Les escadrons de la mort n’ont jamais pu être liés au camp Gbagbo. Aujourd’hui apparaissent, au grand jour, d’autres formes de criminalité, avec pour boucs-émissaires, des enfants de la rue appelés microbes : le grand fourre-tout.



L’assassinat du journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer, sous le président Gbagbo passé sous silence avec Dramane Ouattara au pouvoir. L’on n’arrive pas à identifier les coupables des femmes qui auraient été massacrées à Abobo par les soldats ivoiriens. Tous ces assassinats avaient pour but d’incriminer le président Gbagbo qui est sur le point d’être libéré de prison. Ouattara nous propose, à pésent, un autre scénario pour susciter une nouvelle guerre en Côte d’Ivoire. Dans le cadre de la réconciliation entre les habitants de notre pays, Damana Pickass eut à dire en réponse à Soro Guillaume : « Nous ne voulons plus plaisanter. La France doit être présente à cette table de réconciliation ». Cette déclaration est perçue par la métropole, comme un crime de lèse-majesté, qui équivaut à une peine capitale. Il faut profiter de cette brèche pour faire de Damana Pickass et du camp Gbagbo les potentiels meurtriers de Soro Guillaume que l’on tient à éliminer pour avoir renoué avec sa fibre patriotique.



Pour régner indéfiniment sur la Côte d’Ivoire, Dramane Ouattara s’obstine à diviser et non à unir. Étant un Ivoirien d’adoption, heureux de voir à ses pieds ces fiers ivoiriens souverainistes dans l’âme, il n’a aucun mal à mettre en exécution cette politique machiavélique dans notre pays. Accuser Damana Pickass de fomenter un coup d’État lui permet de désigner déjà le futur meurtrier de Soro Guillaume, si nous analysons objectivement tous les différents assassinats perpétrés sur notre sol sous Ouattara, et les faux témoignages portés à l’encontre des uns et des autres.



La disparition éventuelle de l’un des deux doit être l’étincelle qui embrasera notre pays pour éviter le retour de Gbagbo sur la terre de ses ancêtres, afin de finir sa vie comme les résistants africains isolés sur des îles qui sont des prisons naturelles. Une autre logique doit être relevée sous Dramane Ouattara ; l’on emprisonne toujours le bon grain et le mauvais grain, car la victoire finale repose sur un élément essentiel : l’information. Que celui qui a des oreilles entende !



Isaac Pierre BANGORET (Écrivain)