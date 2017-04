Côte-d’Ivoire: «Les enquêtes contre les pro-Ouattara s’intensifient’’ jure le Sénégalais Amady Ba de la CPI

Les enquêtes de la CPI contre les crimes présumés des partisans du chef de l’état ivoirien, Alassane Ouattara, s’intensifient.



L’annonce a été faite par le Sénégalais Amady Ba, membre du Bureau du procureur de la CPI, Fatou Bensouda.



«Les enquêtes s’intensifient» contre les partisans de Ouattara, a répondu le Sénégalais à des journalistes qui l’interrogeaient.



Amady Ba séjourne depuis ce lundi à Abidjan avec une délégation composée de 7 personnes, toutes fonctionnaires de la CPI.



Six ans après la crise postélectorale de 2011 et près de 15 ans après la rébellion de 2002 précédée d’une tentative sanglante de coup-d‘état, la CPI n’a toujours pas terminé ses enquêtes contre le camp au pouvoir en Côte-d’Ivoire depuis 2011.



Trois mandats ont par contre été lancés contre Simone Gbagbo, Blé Goudé et Laurent Gbagbo.



