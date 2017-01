Côte d’Ivoire: Les Paracommandos d’Akandjé auraient cassé la poudrière d’Akouédo et emporter des armes lourdes

Coups de feu signalés vendredi dans l’ancien camp militaire d’Akouédo



Des coups de feu ont été signalés vendredi dans l’ancien camp militaire d’Akouédo (Est Abidjan), ont rapporté des habitants à Alerte info.



Ces tirs ont été entendus de 15H20 à 15h25 (GMT et locales), dans cette caserne située dans le village d’Akouédo.



Le 06 janvier, un mouvement d’humeur des militaires est parti de Bouaké avant de s’étendre le 07 janvier à Abidjan et d’autres villes de l’intérieur du pays, pour réclamer « le paiement de primes et une augmentation de salaires ».



Mercredi, le président ivoirien Alassane Ouattara a « instruit » le ministre de la défense et les chefs des grands commandements (armée, gendarmerie, la police…) à initier des rencontres avec toutes les composantes des Forces de défense et de sécurité, « afin de recenser toutes leurs préoccupations », après un nouveau soulèvement militaire mardi.



ROK

Alerte info/Connectionivoirienne.net