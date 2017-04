Côte d’Ivoire: Le préfet d’Alépé suspend l’organisation d’une activité du camp Sangaré

Ange Tiémoko



Le préfet du département d’Alépé (Sud, 45 Km d’Abidjan), Benjamin Nanou a signé vendredi « un arrêté de suspension de l’organisation de la fête de la liberté » prévue samedi et dimanche par la branche du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), dirigée par Aboudramane Sangaré.



« L’organisation de la manifestation dite +fête de la liberté+ annoncée par des journaux (…) et prévue dans le village d’Akouré (sud d’Alépé) les 29 et 30 avril 2017 est suspendue, jusqu’à nouvel ordre », stipule l’article 1 de l’arrêté préfectoral.



Selon la note, « Pascal Affi N’Guessan, président du FPI » a, » dans une lettre en date du 18 avril, formulé une opposition à l’organisation de cette fête de la liberté », estimant qu’elle est « une propriété de son parti ».



« Il y a des risques perceptibles de troubles à l’ordre public liés à cette manifestation », a indiqué l’administration préfectorale.



ATI

Alerte info/Connectionivoirienne.net