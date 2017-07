Côte-d’Ivoire: Le parti de Ouattara appelle à la création « dans les meilleurs délais » du parti unifié des « houphouétistes »

Le mardi 04 juillet 2017, s’est tenue, de 17H à 19H30, au siège du Parti sis à Cocody rue Lepic, une réunion du Bureau Politique du Rassemblement Des Républicains (RDR), sous la présidence du Ministre Amadou Soumahoro, Secrétaire Général par Intérim.



L’ordre du jour a porté essentiellement sur la situation sociopolitique et l’organisation du 3è Congrès Ordinaire du RDR.



SITUATION SOCIO POLITIQUE



Le Bureau Politique a entendu un exposé du Secrétaire Général par Intérim sur la situation socio politique de notre pays, qui a été marquée par :



A) Au plan extérieur



1- L’importante rencontre entre le Président de la République, Son Excellence Alassane OUATTARA et le Président de la République française, le dimanche 11 juin à Paris et sa participation au sommet du G20, le lundi 12 juin à Berlin ; ainsi que son intervention magistrale au Parlement Européen, le mercredi 14 juin 2017 à Strasbourg.



2- L’élection de la Côte d’Ivoire le 02 juin 2017, en qualité de membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies.



3- La remise du Prix Félix HOUPHOUET-BOIGNY pour la recherche de la paix, le mardi 27 juin 2017 à Paris, au cours de laquelle le Président de la République a livré la vision de la Côte d’Ivoire sur ce grand fléau du 21e siècle qu’est l’immigration.



Ces grands évènements viennent démontrer, une fois de plus, le succès diplomatique de notre pays sous la haute autorité du Président de la République.



Le Bureau Politique félicite vivement le Président de la République, pour sa participation constructive, à ces grandes rencontres politiques et économiques avec les plus grands décideurs de la planète.



Le Bureau Politique se réjouit, du couronnement des efforts diplomatiques du Président de la République, qui offre ainsi l’opportunité à notre pays, de porter la voix de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique dans les prises de décisions concernant la paix et la sécurité dans le monde.



En outre, le Bureau Politique félicite le Premier Ministre, Amadou Gon COULIBALY, pour le succès de sa mission, du 1er au 10 juin 2017 en Europe et aux Etats Unis, qui a permis la mobilisation d’importantes ressources pour le financement de l’économie ivoirienne.



Cette performance, dans un contexte de baisse des prix de nos principaux produits d’exportation, témoigne incontestablement de la confiance des investisseurs internationaux à l’endroit de notre pays.



Par ailleurs, le Bureau Politique prend acte de la fin de la mission de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), le 30 juin 2017 ; ceci démontre le retour définitif de la paix en Côte d’Ivoire et la capacité de notre pays à faire face aux défis qui se posent à lui.



Le Bureau Politique saisit cette occasion, pour remercier la communauté internationale, pour son soutien à notre pays et son accompagnement sur le long et difficile chemin de la paix.



B) Au plan intérieur



1- Le mouvement de mécontentement de certains éléments des Forces Armées de Côte d’Ivoire (FACI), dit « contingent 8400 », dans les mois de janvier et mai 2017.



Après analyse, le Bureau Politique note avec satisfaction, un apaisement du climat social suite à la résolution des revendications de ces éléments des FACI par le Président de la République, qui a toujours privilégié la paix et le dialogue pour le règlement des différends.



En conséquence, le Bureau Politique rend un vibrant hommage au Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, pour sa clairvoyance, sa sagesse et sa dextérité qui ont permis une sortie de crise heureuse.



Le Bureau Politique saisit cette occasion, pour apporter son soutien au Gouvernement, dans le cadre du dialogue avec les syndicats des fonctionnaires, en vue d’un règlement définitif des problèmes encore en suspens.



Le Bureau Politique, réitère son appel aux militaires et à l’ensemble des acteurs sociaux, à toujours recourir au dialogue pour l’expression de leurs revendications.



2- La résurgence du débat sur la succession du Président de la République et la question de « l’alternance en 2020 ».



S’agissant du débat sur la succession du Président de la République et la question de « l’alternance en 2020 », le Bureau Politique du RDR juge ce débat malsain et inopportun.



En effet, en octobre 2015, le peuple de Côte d’Ivoire s’est exprimé par les urnes et a donné un second mandat jusqu’en 2020 au candidat du RHDP, le Président de la République Alassane OUATTARA, pour lui permettre de relever, avec un gouvernement RHDP, les défis du développement et de la réduction de la pauvreté.



Le RDR, rassemblement d’hommes et de femmes de conviction, a de tout temps respecté tous les engagements qu’il a pris pendant son long combat.



Fort de ce principe, le Bureau politique appelle à la création, dans les meilleurs délais, du Parti Unifié autour des idéaux de l’Houphouétisme, tels que consacrés dans l’article 5 du statut du Groupement Politique RHDP.



En outre, le Bureau politique déplore, le fait que certaines personnalités et rédactions de journaux insidieusement, appellent à la division au risque de fragiliser la cohésion du Groupement Politique RHDP ; au risque aussi de compromettre la paix et la stabilité de notre pays.



Le Bureau politique invite donc, les partis alliés à la sérénité et à s’engager résolument, dans la poursuite de la réalisation de ce grand projet politique, qu’est la construction du Parti Unifié, gage de paix et de stabilité de notre pays.





ORGANISATION DU 3ème CONGRES ORDINAIRE DU RDR



Abordant le chapitre sur la vie du Parti, le Secrétaire Général par Intérim a présenté le rapport des pré-congrès régionaux tenus du 27 au 30 avril 2017.



Il ressort de cet exposé, qu’après sept ans d’exercice du pouvoir d’Etat, de nouveaux défis se posent au RDR en termes d’organisation, de communication, de solidarité, d’animation, d’encadrement et de perspectives à court et à moyen terme. Ces défis concernent également la question d’une participation plus accrue des militants du Parti dans la gestion de l’Etat.



Le Bureau Politique, après avoir pris acte des conclusions de ce rapport, a félicité la Direction du Parti pour la bonne organisation de ces pré-congrès, qui ont connu un franc succès par la forte mobilisation et la participation active et constructive des militants.



Le Bureau Politique félicite également les militantes et les militants pour leur implication dans la réussite de ces importantes assises.



En vue de donner au Parti, les moyens de relever tous les défis futurs, le Bureau Politique, sur proposition de la Direction du Parti, décide d’organiser le 3ème Congrès Ordinaire du Rassemblement Des Républicains les 09 et 10 septembre 2017 à Abidjan.



Le Bureau Politique invite, la Direction du Parti à prendre toutes les dispositions utiles pour faire de ces assises, non seulement un moment d’intenses réflexions, mais également une occasion de retrouvailles militantes et fraternelles.



Le Bureau Politique appelle les militantes et les militants à prendre une part active aux activités de ce Congrès et les invite à faire des contributions pour un RDR, plus fort, plus juste, plus solidaire et plus conquérant.



Enfin, le Bureau Politique encourage la Direction du Parti à organiser des missions d’information et de remobilisation des militants, sur toute l’étendue du territoire national.



Il les invite à demeurer vigilants et à rester à l’écoute des mots d’ordre du Parti.



Fait à Abidjan, le mardi 04 juillet 2017,



Le Bureau Politique