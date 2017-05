Côte-d’Ivoire : Le parti de Blé Goudé lance l’opération « CPI ça suffit » pour réclamer leurs libérations, Gbagbo et lui

Le Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), le parti de Charles Blé Goudé, l’ex-leader des Jeunes patriotes ivoiriens, a lancé samedi à Yopougon (ouest Abidjan) « l’opération CPI ça suffit » pour réclamer la libération de son chef et de l’ancien président Laurent Gbagbo, incarcérés à la Cour pénale internationale (CPI).



« Nous lançons l’opération CPI ça suffit pour réclamer la libération du président Gbagbo, du ministre Blé Goudé et de tous les prisonniers politiques », a déclaré le coordonnateur, Patrice Saraka, selon qui cette opération sera « un signal fort pour la réconciliation ».



Pour M. Saraka, sur près d’une quarantaine de témoins interrogés depuis l’ouverture du procès, “aucun n’a pu prouver la culpabilité de Gbagbo et de Blé Goudé’’.



Il faut donc, selon lui, les libérer « purement et simplement ».



Il a appelé les adversaires de l’ex-président et de son ancien ministre à ne pas avoir « peur de leur libération » qui pourrait, selon lui, contribuer à « la réconciliation nationale ».



Depuis le 28 janvier, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé comparaissent devant la CPI pour crimes contre l’humanité commis lors de la crise post-électorale de 2010-2011.



Alerte info/Connectionivoirienne.net