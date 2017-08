Côte d’Ivoire: Le gouvernement invite les populations à réserver un accueil chaleureux à Ta Lou

Abidjan, 30 août (AIP)-Le gouvernement invite les populations (mouvement sportif, presse sportive et population dans son ensemble) à réserver un accueil chaleureux à la sprinteuse ivoirienne Ta Lou Marie-Josée qui regagnera Abidjan, samedi, à 17h40 par le vol SN Brussels N° 255.



Selon un communiqué du ministère des Sports et des Loisirs, cette athlète « exceptionnelle » contribue au rayonnement de la Côte d’Ivoire eu égard à ses performances lors des 16è championnats du monde d’athlétisme qui ont eu lieu du 1er au 15 août, à Londres.



Au cours de cette compétition internationale, la sprinteuse a décroché deux médailles d’argent aux 100m et 200m.