Côte-d’Ivoire: Le gouvernement annonce un énième accord, les mutins restent sourds et continuent leurs tirs

Le ministre en charge de la Défense, Alain Richard Donwahi, a annoncé lundi soir à Abidjan qu’un « accord a été trouvé » entre l’état-major des armées et les militaires qui se sont mutinés depuis vendredi, demandant aux soldats de « retourner dans les casernes », dans une déclaration.



« Un accord a été trouvé sur les modalités de sortie de crise », à l’issue des « échanges » que l’état-major a entrepris avec les militaires depuis dimanche, a déclaré M. Donwahi, sur la principale chaîne de la télévision nationale.



Il a donc invité les soldats à « libérer les corridors, à retourner dans les casernes et à veiller à la quiétude des populations », assurant que « tout est mis en œuvre pour un retour rapide à une situation apaisée ».



Après la déclaration du ministre, des tirs nourries ont été signalés au camp Gallieni, siège de l’état-major des armées, a rapporté une source interne.



Mercredi, une délégation de soldats du contingent 8.400, du nom de ceux qui se sont mutinés début janvier pour réclamer le paiement de primes, a présenté ses « excuses à la nation » et promis de renoncer « définitivement à toute revendication d’ordre financier ».



Il s’en est suivi un mouvement d’humeur dans plusieurs localités du pays, « entraînant des dégâts matériels importants, des blessés et des pertes en vie humaines », a relevé Alain Donwahi.



Les écoles, les banques et de nombreux commerces ont fermé lundi à Abidjan dont la sortie ouest, le corridor de Gesco, a été barricadée pendant des heures dans la matinée puis à nouveau ouverte après des négociations.



A Bouaké, fief de l’ex-rébellion où des vols et des saccages ont été rapportés, les mutins ont blessé dimanche des manifestants qui tentaient de se regrouper pour protester contre leur mouvement.



