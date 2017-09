Côte d’Ivoire: Le fils de la comédienne Gbazé Thérèse tué par des coupeurs de route

Son fils, Willy Sompleny, fonctionnaire des eaux et forêts a été victime de la barbarie des coupeurs de route à Akoupé dans le département d’Adzopé. Dans la journée, l’actrice avait posté sur sa page un message dans lequel elle demandait le soutien de ses fans.



« Priez pour mon fils. Les coupeurs de route ont tiré sur lui. Je vais à Akoupé. C’est là bas. Il est à l’hôpital. », avait-elle alerté.



Alors que les messages de soutien affluaient sur sa page, la comédienne annoncera une suite douloureuse « Finalement la mort m’a pris mon enfant. », s’est-elle résignée.



C’est le lieu de noter plusieurs faits liés à l’insécurité qui créent un grand malaise au sein de la population ivoirienne et surtout abidjanaise. Alors que le phénomène microbe, bat son plein depuis plus de 5 ans, ce Jeudi 31 Aout, un agent de police, a été égorgé, dans la commune de Yopougon au quartier ‘‘sable’’ par l’un des gangs à la machette.