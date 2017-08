Côte d'Ivoire : La reprise du procès de Gbagbo prévue pour le 28 août, toujours pas d'infos sur sa probable liberté provisoire

Alors que les regards sont tournés sur la date de l’audience pour la probable liberté provisoire de Laurent Gbagbo, le calendrier officiel de la Cour Pénale Internationale (CPI) évoque plutôt la reprise du procès.



Ledit procès de l’ex président ivoirien et son bras droit Charles Blé Goudé Rechercher Blé Goudé reprendra le 28 août prochain après les vacances judiciaires.



Il devrait se poursuivre jusqu’au mois d’octobre. Aucune information sur la mise en liberté provisoire de l’ex chef d’Etat ivoirien pour lequel, ces partisans ont commencé à y croire après la décision du 19 de la chambre d’appel du 19 juillet dernier.



Laurent Gbagbo Rechercher Gbagbo et Blé Goudé Rechercher Blé Goudé sont poursuivis pour crimes contre l’humanité et de guerre commis lors de la crise post-electorale en 2011.



Donatien Kautcha, Abidjan