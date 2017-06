Côte d’Ivoire: La bande du garde pénitentiaire braqueur démantelée a Méagui

Une enquête menée par la gendarmerie de Méagui a permis de démanteler la bande composée de Koffi Yao dit Idrissa Sidibé, Kaboré Issouf, Porgo Seydou et Sidibé Lassina.

Fin de parcours pour le gang des braqueurs de cacao de Méagui. Ces malfrats qui semaient la terreur dans la zone de Méagui sont tombés dans le filet de la gendarmerie de cette localité dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 juin.



Selon nos sources, les bandits ont été appréhendés alors qu’ils tentaient d’évacuer un chargement de cacao braqué la veille dans la localité de Gnipi 2 à Okrouyo.



Tout est parti d’une information anonyme indiquant la présence d’un chargement de cacao qui serait en déchargement chez un opérateur économique à Soubré. Exploitant ladite information, les éléments de la brigade de gendarmerie de Méagui se rendent à Soubré et saisissent le chargement chez l’opérateur avec l’autorisation du procureur de la République près la section du tribunal de Soubré.



L’opération va permettre de mettre la main sur le pisteur Zongo Amadé ayant livré le chargement. Interrogé sur l’origine de son produit, il dit avoir été contacté par un homme répondant au nom de Ouédraogo Ibrahim qui lui aurait livré le chargement. Coincé, ce dernier, va se mettre à table et donner les noms de ses acolytes à la gendarmerie que sont: Koffi Yao dit Idrissa Sidibé le chauffeur de la bande, Kaboré Issouf, Porgo Seydou et Sidibé Lassina, garde pénitentiaire à Soubré et chef de gang.



Les fins limiers de la gendarmerie vont réussir à mettre la main sur les deux premiers cités que sont Koffi Yao dit Idrissa Sidibé et Kaboré Issouf. Le chef du gang Sidibé Lassina a échappé à la gendarmerie en ouvrant le feu sur les agents venus l’interpeller avant de se fondre dans la nature. Il est actuellement recherché avec le reste de son gang.



Signalons que dans la région de la Nawa, première zone productrice de cacao de notre pays, la question sécuritaire est un véritable problème pendant les productions de cacao. Les opérateurs économiques subissent la loi des braqueurs.



BRIGITTE P. N’GUESSAN

Fratmat.info