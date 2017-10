Notez

Côte d’Ivoire/Justice: les fautes commises par des fonctionnaires coûtent plus de 720 millions FCFA à l’Etat

News en temps réel - Info en temps réel & Utile 7J/7 le Mardi 24 Octobre 2017 à 08:58 | Lu 53 fois

Les implications judiciaires des fautes commises par les fonctionnaires et agents de l’Etat pont coûté t plus de 720 millions de FCFA aux caisses de l’Etat de 2016 à 2017, a appris APA, lundi, de source proche du Trésor public qui lancera mardi à Abidjan une campagne pour sensibiliser les fonctionnaires et agents de l’Etat sur leurs actes.

Info en temps réel & Utile 7J/7

Vu (s) 53 fois

C.I - Politique | C.I - Société | C.I - Economie | Articles Sponsorisés | Infos Plus | Gbagbo & Blé Goudé | C.I - Simone Gbagbo | C.I - FPI | Les Réactions | C.I - Affaire à suivre | C.I - Sport | Alerte Prévention | C.I - Education | C.I - Faits Divers | Débat Ivoirien | Révolution Permanente | Interviews | Afrik53.com | Interpellation | C.I-Présidentielle 2015 | Culture / Evènements