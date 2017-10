Notez

Côte d'Ivoire - Insalubrité : Pourquoi Abidjan redevient sale

le Lundi 9 Octobre 2017

Les ordures font peu à peu leur retour dans les rues d'Abidjan. Pourtant, le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et de Salubrité urbaine, fait des pieds et des mains pour redonner à la ville un visage plus reluisant en termes de salubrité. Qu'est-ce qui pourrait alors bien expliquer la présence des ordures dans nos rues ?

