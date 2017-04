Côte d’Ivoire : Immigration illégale – 11.000 « faux ivoiriens » démasqués

Le gouvernement ivoirien a donc décidé de prendre des mesures afin de limiter l’immigration illégale. En effet, les autorités ivoiriennes prévoient des campagnes de sensibilisation afin de « prévenir les populations contre les phénomènes migratoires illégaux ». D’après le compte rendu du conseil des ministres, les présumés Ivoiriens seront désormais identifiés dès leur arrivée au large des côtes italiennes.



Qui sont ces « faux ivoiriens » ?



D’après les autorités ivoiriennes, ces faux ressortissants ivoiriens seraient des nationaux d’autres états de la sous-région ayant vécu préalablement en Côte d’Ivoire. Afin de pallier à ce problème, le renforcement de la biométrie a été mis avant, ainsi que la ratification du protocole des Nations Unies contre le trafic illicite de migrants et la criminalité transnationale organisée. La ratification de ce protocole permettra à la Cote d’Ivoire de « lutter plus efficacement contre les activités criminelles transnationales organisées » avec l’aide d’autres pays.



Si le gouvernement ivoirien semble déterminé à accomplir cette mission, beaucoup de questions restent sans réponse. Qui sont ces « faux ivoiriens » ? Pourquoi les identifier à leur arrivée en Italie et non sur le sol ivoirien ? Quelles failles du système permettent à ces individus de se procurer des documents d’identification ivoiriens ? Etc.