Côte d’Ivoire: Des réfugiés ivoiriens au Ghana regagnent Abidjan

Abidjan, 14 sept (AIP)- Dix-huit ivoiriens, ayant trouvé refuge au Ghana à la suite de la crise postélectorale de 2010-2011, ont regagné la Côte d’Ivoire, jeudi, a constaté l’AIP.



Après l’accueil à la frontière, ces personnes, volontaires au rapatriement, ont été reçues dans l’après-midi (sous le coup de 14 H) dans les locaux du Service d’aide et d’assistance aux réfugiés et apatrides (SAARA) du ministère des Affaires étrangères pour les formalités d’usage.



Constitués en majorité de femmes et d’enfants (dont l’âge varie entre 3 et 15 ans), ces réfugiés, après leur enregistrement, ont bénéficié d’un accompagnement financier. Chacun des adultes a reçu un montant de 117 500 FCFA (à raison d’un viatique de 75 000 F + 42 500 F, l’équivalent en numéraires d’un kit de matériels).



Les enfants ont perçu, quant à eux, chacun 92 500 F (à raison d’un viatique de 50 000 F + 42 500 F). Ces rapatriés volontaires ont également bénéficié de vivres offerts par le Programme alimentaire mondial (PAM).



L’opération de rapatriement de ces réfugies s’inscrit dans le cadre de l’accord tripartite conclu, en octobre 2011, entre les gouvernements ivoirien et ghanéen, et le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). Ceux-ci proviennent d’Accra et des camps de réfugiés d’Ampaing et de Fatentaa.



Quelque 198 personnes réfugiées au Mali avaient regagné en août Abidjan, rappelle-t-on.



Officiellement, 300 000 ivoiriens avaient trouvé refuge dans différents pays à la faveur des différentes crises qu’a connues la Côte d’Ivoire depuis 2002. Au 31 août 2017, 27 796 personnes vivaient encore en exil, à en croire le SAARA.