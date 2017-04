Côte d’Ivoire: Des enseignants du public entament une grève pour réclamer des arriérés de salaires

Des enseignants des lycées et collèges publics des villes de Bouaké et Yamoussoukro (Centre, capitale politique), ont entamé lundi, une grève pour réclamer des arriérés de salaires, a constaté un journaliste de Aerte Info.



Ce mouvement est parti de Bouaké où des enseignants, pour la plupart, membres du Syndicat national des enseignants du second degré de Côte d’Ivoire (SYNESCI), ont demandé vers 10h00 (Gmt et locales), aux élèves de sortir des classes, ont rapporté des témoins à ALERTE INFO.



Cette grève a été suivie quelques heures plus tard à Yamoussoukro, où les lycées et collèges publics de la capitale politiques ivoirienne ont fermé vers midi, a constaté un journaliste de ALERTE INFO.



Ces professeurs ont décidé de suspendre les cours pendant une semaine pour réclamer le paiement des stocks d’arriérés de salaires.



Depuis le début de l’année, les fonctionnaires de Côte d’Ivoire ont entamé une grève générale, pour réclamer entre autres le paiement de stock d’arriérés de salaires.



Le 30 janvier, après des discussions avec le gouvernement ivoirien, les syndicats ont suspendu leur mot d’ordre de grève, afin de « donner une chance aux négociations ».



Le 15 avril, à l’issue des différentes rencontres avec les grévistes, l’Etat de Côte d’Ivoire a proposé un programme immobilier au profit des fonctionnaires en lieu et place du paiement numéraire du stock des arriérés » de salaires.



Une proposition rejetée par les syndicalistes qui estiment que cette solution « pose plus de problèmes », invitant le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara « à trancher » cette question le 01 mai, lors de la fête du travail.