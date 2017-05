Côte d’Ivoire: Des agents de l’université de Cocody manifestent pour réclamer « des primes »

Des agents de l’administration de l’université Félix Houphouët Boigny de Cocody (Est Abidjan), ont manifesté mercredi vers 11H00 (GMT, locales) au sein de la plus grande université publique de Côte d’Ivoire, pour réclamer « des primes », a appris ALERTE INFO auprès d’un employé.



« Les primes ont été réduites. Certains ont vu leur prime passée de 200.000 Fcfa à 150.000 Fcfa et d’autres de 150.000 Fcfa à 100.000 Fcfa, a confié la même source à ALERTE INFO.



Ces primes varient d’une personne à une autre, a-t-elle fait savoir, expliquant que cette baisse est due à une grève des fonctionnaires en janvier.



Le 16 novembre 2016, le personnel administratif et technique de l’université avait observé un arrêt de travail de trois jours pour réclamer de meilleures conditions de travail.



Ils avaient réclamé entre autres la résolution du problème de restauration et du transport au sein du campus, le paiement intégral de la prime de certification pour les agents de la scolarité.



MKA

Alerte info/Connectionivoirienne.net