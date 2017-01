Côte d’Ivoire: Des affrontements entre militaires et élèves font 5 blessés dans l’ouest du pays

Une manifestation d'élèves réclamant la reprise des cours a dégénéré, et les jeunes manifestants , après avoir occupé la rue, ont saccagé des bâtiments administratifs de la ville ainsi que des résidences des autorités préfectorales locales.



Afin de rétablir l'ordre, un détachement de soldats est intervenue de manière musclée et des affrontements ont éclaté entre les deux groupes.



Cinq élèves ont été blessés dont trois par balles lors de ces échauffourées.



La Côte d'Ivoire fait face depuis plusieurs jours à des remous caractérisés par des mutineries de soldats et gendarmes réclamant des primes, et par une grève des fonctionnaires.



Les enseignants des établissements publics figurant parmi les fonctionnaires, cette grève a paralysé les écoles du pays, amenant parfois les élèves à manifester dans les rues pour réclamer la reprise des cours.