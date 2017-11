Côte d'Ivoire - Confidence : Depuis la mort de ma mère, mon père suce mes seins pour se sentir mieux!

Je m’appel vanessa, je suis une fille de 20 ans. J’ai grandi avec mes parents. Mon papa est professeur dans une université d’Abidjan tandis que ma mère étais cadre d’une entreprise.



Je suis l’enfant unique de mes parents et j’ai malheureusement perdu ma mère ça fait déjà 6 mois. Elle nous a quitté par un accident quand elle se rendait au travail. C’étais une terrible épreuve d’avoir apprendre à vivre sans ma mère qui faisait tout pour moi.



Depuis que j’ai perdu ma maman, mon papa ne me laise plus dormir seul dan ma chambre. Chaque nuit, il veut que je me couche tout prêt de lui et il me sert si fort dans ses bras.



Il ya de cela 2 semaines, mon papa me $uce les $eins soi-disant qu’il se sent bien cars mes 5eins sont exactement comme ceux de ma mère. Ces vrai que je suis l’image identique de mère mais mon papa abuse déjà de moi.



J’ai peur qu’on fini par avoir des rapports $-xuels parce que j’ai de plus en plus du plaisir de ce qu’il fait . Je ne peut pas lui dire d’arrêter cars j’ai peur de lui faire sentir mal. Il est tout ce que j’ai dans ce Monde. Je continue à supporter aussi parce que je ne veux pas qu’il prend une autre femme qui viendra rendre ma vie un enfer.



Aidez moi s’il vous plaît. J’ai besoin de vos conseil. Que dois je faire?