Comme annoncé, la chaine de restauration rapide américaineBurger King Rechercher Burger King a ouvert son quatrième point de vente mercredi à Abidjan.



Le restaurant mis sur pied suite à un partenariat avec Vivo Eergy, a été inauguré ce jour comme constaté sur place par KOACI.COM.



Situé àCocody Rechercher Cocody St Jean à proximité de la station Shell, sur deux étages, jouissant d'une superficie de 358m² et d'une capacité de 152 places assises, à la différence des trois autres, il propose un service de retrait de menu pré-commandé, communément appelé «Drive» car principalement retiré en voiture.



Nous apprenons également que le restaurant qui fera concurrence à l'historique et très apprécié "Burger" de l'allocodrome non loin et qui quant à lui propose des hamburgers "fait maison", bénéficie d’un espace de jeu pour les enfants et du wifi gratuit.



A l'image de la Brioche Dorée qui s'expand dans les stations Shell,Burger King Rechercher Burger King avait ouvert en 2015 au PlaYce Marcory son premier restaurant en Afrique Sub-saharienne mais cette fois ci avec Servair Abidjan.



Avant de savoir si l'expérience deCocody Rechercher Cocody redorera celle ratée pour l'heure du Plateau, reste désormais à savoir si Burger King, dont les menus oscillent autour de 5000 Fcfa en moyenne, jouira bientôt des distributeurs de boissons automatiques à l'image de ceux de ses restaurants ailleurs, et rectifiera le tir en servant des sandwichs bien chauds pour taire les critiques de la froideur des hamburgers parfois servis.



Amy Touré, Abidjan