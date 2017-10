Côte-d’Ivoire: Bédié et Ouattara mettent un «Comité de haut niveau» en place pour le parti unifié PDCI-RDR

Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a rendu une visite de courtoise à son aîné, le Président du PDCI- RDA, M. Henri Konan BEDIE, ce mardi 31 octobre 2017, en sa Résidence sise à Cocody – Ambassades.



Au terme de cette visite qui a duré un peu plus d’une heure, le Chef de l’Etat a indiqué être venu, comme d’habitude, saluer son aîné, Henri Konan BEDIE, et lui faire un point de la situation socio- économique du pays.



Il a expliqué que la rencontre de ce jour « qui a été plus longue que d’habitude » se justifie par le fait que l’année 2017, a été « éprouvante » pendant les premiers mois, avec les mutineries, les grèves et la baisse du prix du cacao. Toutes choses qui, a-t-il ajouté, ont impacté la situation générale, même si, « fort heureusement, aujourd’hui, les choses vont bien », d’autant que le « pays est bien tenu et la situation bonne ».



Poursuivant, le Président de la République a annoncé son déplacement dès ce week end, à Washington (USA), pour signer avec le Gouvernement américain un « don important » à la Côte d’Ivoire, qui valide la bonne gestion de l’économie et des finances de notre pays.



Après ce point sur la situation socio- économique, le Chef de l’Etat a dit avoir réitéré avec le Président Henri Konan BEDIE, leur volonté de mettre en place le parti unifié. Dans ce cadre, a–t-il souligné, les deux hautes personnalités ont décidé de mettre sur pied un « Comité de Haut Niveau » qui travaillera à cette tâche en ce qui concerne le manifeste de ce parti unifié. Ce Comité proposera également, selon le Président de la République, les statuts, le règlement intérieur ainsi que les étapes à franchir pour y arriver.



Il a ajouté que tout ceci paraît « important » à ses yeux et à ceux du Président Henri Konan BEDIE, car, la Côte d’Ivoire est en paix et elle doit le demeurer. Tout en soulignant que l’évolution future de ce pays doit permettre de renforcer non seulement la paix, mais également les progrès qui ont été réalisés aussi bien par le Gouvernement que par les Ivoiriens. Pour terminer, le Président Alassane OUATTARA a tenu à remercier à nouveau son aîné, le Président Henri Konan BEDIE, pour ses « conseils et ses recommandations », notamment dans le traitement de certains « dossiers très délicats ».



Il a réaffirmé sa confiance dans les échanges avec le Président du PDCI- RDA et a promis de rendre à nouveau réguliers, ces contacts ; ceci, pour « mettre les Ivoiriens en confiance ». Car, de l’avis du Chef de l’Etat, quand il est en accord avec son aîné, il est sûr que le pays va dans le bons sens et que les choses continueront de bien se passer.



