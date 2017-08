Côte d’Ivoire : Après l’attentat de Ouagadougou, Abidjan se barricade

Attentat, Abidjan veut éviter le sort de Ouagadougou



Le timing entre l’attentat terroriste de Ouagadougou (15 janvier 2016) et celui de Grand-Bassam (13 mars 2016) est criard. Des jihadistes puissamment armés ont en effet frappé aussi bien au Burkina Faso qu’en Côte d’Ivoire en moins de deux mois. Aussi, avec l’attaque du Café Aziz Istanbul de Ouagadougou du dimanche dernier, les Autorités d’Abidjan ont-elles décidé d’anticiper afin d’annihiler toutes velléités d’attaque terroriste.



Un vigile commis à la sécurisation du Novotel d’Abidjan lève donc un coin de voile sur l’état d’esprit général : « L’année dernière, deux mois après l’attaque du Splendid hôtel et du café Cappuccino à Ouagadougou, les terroristes ont frappé Grand-Bassam. Ce qui vient de se passer dimanche soir à nouveau à Ouaga doit nous interpeller. »



À l’image de ce réceptif hôtelier, d’autres sites touristiques d’Abidjan et banlieue ont également renforcé leur sécurité. Des patrouilles quotidiennes, des portiques de sécurité, des caméras de surveillance, des fouilles corporelles sont entre autres les mesures sécuritaires actuellement prises.



Les forces de défense et de sécurité ont également été déployées dans des endroits stratégiques du pays pour les sécuriser. Même si les Abidjanais, Bassamois et autres Ivoiriens feignent de garder une certaine sérénité, la psychose reste cependant perceptible.



Qu’adviendra-t-il les jours ou mois à venir en Cote d’Ivoire ? Les terroristes n’ont-ils pas déjà ciblé des endroits où perpétrer leurs attaques. Les Autorités sécuritaires sont-elles à même de protéger les Ivoiriens contre toutes sortes d’attaques en l’état actuel des choses ? Quoi qu’il en soit, après l’attentat de Ouagadougou, les esprits ne sont plus tranquilles à Abidjan.



AFRIQUE-SUR7.FR