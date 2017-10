Côte d'Ivoire : 500.000 écoliers n’ont pas d’acte de naissance

En Côte d'Ivoire, quelque 500.000 enfants fréquentant l'école primaire n'ont pas d'acte de naissance, selon l'UNICEF qui s'engage à fournir ce document administratif à 80% de ces enfants pour leur assurer une identité juridique.



"Chaque enfant qui naît doit être déclaré, malheureusement en Côte d'Ivoire, il y a des enfants qui n'ont pas encore d'extrait de naissance dans nos établissements scolaires", déplore le représentant résident de l'UNICEF, Aboubacar Ocampo. A l'en croire, "ces enfants sont estimés, à ce jour, à environ 500.000".



L'organisation onusienne pilote en Côte d'Ivoire un projet visant à donner à ces enfants une existence juridique en leur établissant des extraits d'acte de naissance. Selon M. Ocampo, "80% de ces enfants auront bientôt ce document administratif".



"Environ 400.000 extraits d'actes de naissance sont prêts et attendent d'être remis aux enfants", assure-t-il. En Côte d'Ivoire, l'éducation primaire est obligatoire et pour accéder au cycle secondaire et poursuivre leurs études, les écoliers doivent fournir un extrait de naissance. Le taux national de déclaration des naissances est de 54%, selon une estimation officielle.