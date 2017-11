Côte d’Ivoire/ 2 dealers dans les filets de la DPSD-Man avec 700 grammes et 18 kg de cannabis

Man, 17-11- 2017 (lepointsur.com) Le bureau régional de la direction de la Police des Stupéfiants et des Drogues (DPSD) de Man, vient de réussir de jolis coups de filets les 15 et 16 novembre 2017 à Borotou Koro. En cause : deux individus ont été interpellés avec en leur possession, 700 grammes et 18 kilogrammes de cannabis.



En effet, c’est suite à la recrudescence du trafique de stupéfiants et des drogues dans cette zone que la DPSD a décidé de l’ouverture d’un poste de contrôle à Booko pour la surveillance des frontières longs de 600 km. Ainsi, grâce à la collaboration des populations, le capitaine Diomandé Bouaké, responsable de la DPSD- Man et ses hommes vont mettre, le mercredi 15 novembre 2017, le grappin sur Bakayoko Mory au complexe sucrier de Borotou-koro.



Âgé de 39 ans et père de 3 enfants, ce planteur qui avait en sa possession 700 grammes de cannabis, soutient que cette quantité est destinée à sa consommation.



Aussi, révèle-t-il que son fournisseur qui est en territoire guinéen, vient périodiquement le ravitailler. » (…) Je consomme le cannabis pour bien travailler dans mon champs de cannes à sucre. J’achète une bonne quantité que je garde, parce que mon fournisseur vient de loin » déclare Bakayoko Mory.



Toujours dans ce même élan, le jeudi 16 novembre , suite à une information anonyme, la DPSD effectue une descente musclée à Booko et met la main sur Fofana Wayi. Âgé de 59 ans et père de 10 enfants, cet indélicat père avait en sa possession 18 kg de cannabis.



Reconnu comme un champion de la pègre dans cette zone, Fofana Wayi avoue être dans ce business depuis seulement l’hivernage dernier. »(…) Je vends le cannabis pour me nourrir parce que je n’ai pas de bonnes jambes » se défend-t-il.



Bakayoko Mory et Fofana Wayi, sur instructions de la DPSD-Man, ont été déferrés le vendredi 17 novembre 2017 devant le parquet du tribunal de Touba pour répondre de leurs actes. Notons que la DPSD-Man qui couvre 600 km en zone frontalière, ne dispose pas de véhicules d’intervention.



Doumbia Balla Moïse (district des montagnes)