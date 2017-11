Côte d’Ivoire : 17 milliards de francs CFA de transactions Mobile Money par jour !

Le volume actuel des transactions Mobile Money en Côte d’Ivoire s’élève à 17 milliards de francs CFA par jour. C’est ce qu’a déclaré René Tano, cadre de la BICICI, filiale de BNP Paribas, intervenant lors de la première journée du Forum de la monnaie et du paiement électronique à Casablanca, au Maroc.



Citant comme source l’Autorité de régulation des télécommunications en Côte d’Ivoire (ARTCI), M. Tano a précisé que le chiffre prend en compte les transactions (toute opération de rechargement, de transfert, de paiement de facture) des trois opérateurs, Orange, MTN, Moov.



«Ces chiffres font peur, dès qu’il y a une incursion d’un opérateur télécom, les chiffres prennent tout de suite des dimensions qui n’ont rien à voir avec les chiffres bancaires […]»,a-t-il commenté au micro de l’Agence Ecofin. Il a poursuivi en mettant en avant le «gros séisme» que cela représenterait si l’un des opérateurs comme Orange décidait dans le futur de racheter une banque en Côte d’Ivoire.



Par ailleurs, s’il a également rappelé le taux de bancarisation actuel en Côte d’Ivoire qui se situe entre 15 et 16%, il a reconnu que ce chiffre reste encore très loin de celui du Maroc, une des références du continent et hôte de ce 5e forum où le digital banking est mis à l’honneur.



Le forum de la monnaie et du paiement électronique est organisé par Interworld, en partenariat avec VISA.



Par Louis-Nino Kansoun, envoyé spécial, pour l’Agence Ecofin