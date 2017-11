Cote D’Ivoire : 200 Millions D’Euros Consacrés À L’agriculture

Le partenariat France-Côte d’Ivoire dans le domaine de l’agriculture bénéficie d’appuis constants. Dans le cadre de la Convention de désendettement et de développement C2D, ce secteur a un grand soutien financier de la France a annoncé ce mardi 21 novembre Gilles Huberson le nouvel Ambassadeur de ce pays en Côte d’Ivoire. C’était au cours d’une conférence de presse qu’il co-animait avec le ministre ivoirien de l’Agriculture et du développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, au Salon international de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques (SARA 2017).



« …d’une façon générale, les productions agricoles de Côte d’Ivoire intéressent énormément les entreprises françaises. Pour ce qui est des chiffres correspondant aux actions que nous menons, plus de 200 millions d’Euros sont consacrés au secteur agricole et rural ivoirien dans le C2D » a révélé le diplomate français. Gilles Huberson a aussi levé un coin de voile sur la participation de son pays à ce salon. « On a une quarantaine d’exposants regroupés dans ce qu’on appelle le pavillon France. Mais on a aussi et c’est très important, de nombreuses entreprises qui reviennent. Elles étaient là au salon précédent.



Elles ont estimé que c’était un succès, et elles reviennent. Plus de la moitié des entreprises qui sont là étaient en fait là à la dernière édition. Les autres ont été attirées en complément. Et nombre de ces entreprises viennent avec leurs partenaires ivoiriens. Et cela c’est un partenariat fraternel. On est ensemble sur les mêmes sujets. On partage beaucoup d’ADN, et notamment qui fait notre fierté et la vôtre aussi. C’est l’ADN de paysan », soutient l’Ambassadeur de France. Et de poursuivre que ces exposants sont présents dans tous les secteurs y compris les gens qui viennent acheter.



afriquemidi.com