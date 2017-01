Coopération militaire: Les Forces françaises font don de 5 véhicules aux FACI



La cérémonie de remise de cet important matériel suivie de celle de diplômes à 25 stagiaires des Faci s’est déroulée le 20 janvier 2017, à la place d’armes du camp français de Port-Bouët en présence de l’Attaché de défense de la France en Côte d’Ivoire, le colonel Lafargue, du colonel Jean Luc Kuntz, commandant les Forces françaises en Côte d’Ivoire et du général de brigade Doumbia Lassina, chef d’État-major général adjoint des Faci et commandant les Forces spéciales ivoiriennes.



« Pour cette instruction technique sur la maintenance des camionnettes tactiques de type Trm 2000, je veux, par la symbolique de cette cérémonie, témoigner de l’appui de la France à ses frères d’armes ivoiriens… La France, par la cession gratuite de ces cinq camionnettes tactiques entend participer à la reconstruction de l’outil de défense ivoirien et soutenir son effort à la projection des forces en opération extérieure », a indiqué l’Attaché de défense de France en Côte d’Ivoire, le colonel Lafargue.



Bien avant ce don, 25 militaires des Faci ayant achevé un stage de formation de trois semaines en spécialité maintenance des véhicules militaires tactiques de type Trm 2000, ont reçu leurs diplômes de participation des mains du colonel Jean Luc kuntz, commandant les Ffci. Et ce, en présence du général de brigade Doumbia Lassina, chef d’État-major général-adjoint chargé des opérations des Faci et commandant les forces spéciales.



La réception des cinq véhicules tactiques a été symbolisée par la remise de carnets de bord aux différents chefs de groupe parmi les stagiaires. L’occasion a été pour le général de brigade Doumbia Lassina de témoigner toute la reconnaissance des Forces armées de Côte d’Ivoire à l’endroit des Forces françaises dans le pays. « Grâce à la formation de qualité que nos hommes viennent de recevoir sur l’utilisation et la maintenance de ces engins et sanctionnée par un diplôme, j’ai la ferme conviction qu’ils sauront veiller au parfait entretien de ces véhicules. Nous prenons l’engagement en leurs noms ».



A sa suite, le commandant des Forces françaises en Côte d’Ivoire, le colonel Jean Luc Kuntz, a réitéré l’attachement de la France à former les forces ivoiriennes. « Je suis tout particulièrement heureux de sceller cette formation ce jour. Vos équipages ont été bien formés. La mobilité conférée par les véhicules accroîtra la liberté d’action des Faci. Nous continuerons demain à œuvrer dans cet esprit de confiance qui nous unit afin de regarder l’avenir avec confiance », a insisté le colonel Kuntz.



Alain Zama

Correspondant communal