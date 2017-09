Convié à la cérémonie d'ouverture du Congrès: Affi N'guessan décline l'invitation du RDR

Le RDR nous a récemment adressé un courrier pour nous convier à la cérémonie d'ouverture du Congrès qu'il organisera les 09 et 10 Septembre 2017 au Parc des sports de Treichville. Nous voudrions l'en remercier.



Toutefois, pour l'heure, notre priorité c'est d'œuvrer à retrouver l'unité du FPI, notre parti.



Par ailleurs, nous constatons qu'en même temps qu'il nous invite à son Congrès, le pouvoir RDR lance parallèlement une chasse à l'homme contre certains de nos partisans en exil. Cela est incongru et inacceptable. On ne peut vouloir une chose et son contraire.



Néanmoins, nous formulons le vœux qu'à l'issu de son Congrès, le RDR prenne la pleine mesure des souffrances qu'il inflige quotidiennement aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens et en conséquence, mette en œuvre toutes les dispositions utiles pour que cessent notamment toutes les injustices, le fléau que constitue le phénomène des microbes, ces enfants qu'il dit être en conflit avec la loi et qu'il libère les détenus politiques et facilite le retour sécurisé en Côte d'Ivoire des exilés.



Pascal Affi N'guessan



Président du FPI