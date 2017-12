Conseil du dentiste pour cesser d'avoir mauvaise haleine

Vous avez mauvaise haleine ? Si vous ne faites pas d’halitose ni ne commettez ces erreurs courantes de brossage des dents, ne vous désespérez pas. Il y a un moyen vraiment efficace de se débarrasser de la mauvaise haleine, à laquelle personne ne pense : l’eau.



La mauvaise haleine peut être le signe de déshydratation explique la chirurgienne-dentiste Ada S. Cooper, porte-parole de l’American Dental Association. « Ne croyez pas que l’utilisation de rince-bouche quatre fois par jour va résoudre le problème », confie-t-elle à Business Insider. « Quand votre bouche s’assèche, vous avez moins de salive. Et quand vous avez moins de salive, les bactéries et les aliments restent plus longtemps dans votre bouche. »



Buvez plus d’eau et vous n’aurez presque plus jamais mauvaise haleine. Mais le café, l’alcool et certains médicaments auront l’effet contraire, car ils assèchent votre bouche, ajoute-t-elle.



Il peut y avoir d’autres raisons que la sécheresse de la bouche et une mauvaise hygiène buccale. La Dre Cooper recommande de se laver les dents tous les soirs, pour éliminer les aliments et les bactéries qui vous donneront mauvaise haleine pendant votre sommeil. Mais si vous continuez à avoir ce problème, consultez le dentiste pour découvrir les raisons de votre halitose.