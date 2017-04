Congo: Séropositive, elle est élue Miss Congo au Royaume Uni. Vidéo et Photos

La Miss Congo élue au Royaume Uni est Horcelie Sinda Wa Mbongo. La jeune femme de 21 ans a 11 ans qu’elle est née séropositive. Malgré son statut sérologique, la Miss Congo UK 2017, n’a pas laissé sa maladie freiner son ascension.



Elle a su trouver la force de dominer ce statut, et de surcroit elle a osé en parler ouvertement. Originaire de la RDC, elle se dit très fière d’avoir remporté le concours. En larmes, lorsque la couronne lui a été remise, la Miss Congo au UK 2017 a montré toute sa détermination en parlant de son histoire.



En prenant son courage à deux mains, Horcelie Sinda Wa Mbongo, continue à faire parler d’elle à travers le monde entier. Celle qui porte la couronne de Miss Congo au UK 2017, ne s’attendait pas à en arriver-là. Après sa victoire, Horcelie Sinda Wa Mbongo va se rendre au Congo. Son objectif, poursuivre son combat et sensibiliser davantage sur le VIH et le SIDA.

Aujourd’hui, beaucoup de congolais restent convaincus que, sa victoire a révélé aux yeux du monde que, ce n’est pas fini pour ceux ou celles qui sont atteintes de la maladie.



L’on se rappelle qu’en 2012, en marge du 14e Sommet de la Francophonie, la Première dame de la République démocratique du Congo (RDC), Marie Olive Lembé Kabila, avait lancé l’initiative « Repousser le paludisme et éliminer la transmission du VIH de la mère à l’enfant ». A cette occasion, la Première dame avait appelé à une amélioration de la santé reproductive en RDC, avec notamment l’intégration du VIH dans les services de planification familiale.



La Première dame avait insisté sur l’importance d’augmenter les ressources nationales pour la riposte au VIH dans le pays : « Avant de compter sur les autres, nous devons d’abord compter sur nous-mêmes », avait-t-elle déclaré, faisant écho au concept de responsabilité partagée de l’ONUSIDA..



