Comment se sont rencontrés Jean-Jacques Bourdin et Anne Nivat ? Ils racontent leur coup de foudre

Un coup de foudre, ça ne se commande pas. Et pour Jean-Jacques Bourdin et Anne Nivat, c'était un coup de foudre en direct radio. L'éditorialiste de RMC/BFM et la grande reporter de guerre étaient réunis sur le plateau de Salut les Terriens. L'occasion pour Thierry Ardisson de raconter les circonstances de leur rencontre. Et ce n'était pas parti...



C'est l'attaché de presse d'Anne Nivat qui insiste pour que la journaliste, fraîchement rentrée d'Afghanistan, se rende sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin afin d'y parler de son expérience. En 2004, la reporter n'a alors jamais entendu parler du journaliste, et quant à monsieur, il peste contre son équipe. "L'Afghanistan tout ça... ça fait pas vendre !", intervient Anne Nivat dans un éclat de rire, pendant le récit. De plus, l'éditorialiste a déjà interviewé la jeune femme au téléphone et l'a trouvé "un peu sèche". Qu'à cela ne tienne, l'entretien radio a quand même lieu.



Et tant mieux, puisque les deux journalistes ont finalement le coup de foudre, et Jean-Jacques Bourdin l'interpelle avant qu'elle ne quitte les locaux. Les deux tourtereaux iront dîner ensemble, et quatorze ans plus tard; les voilà encore mariés et complices. Une belle histoire d'Amour.