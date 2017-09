Comment se développe un cancer du foie

Le cancer du foie est le deuxième plus mortel du monde, il représente 788 000 décès par an selon l'OMS. Récemment une découverte majeure vient d'être publiée par les chercheurs de l'université de Zurich (Suisse) sur la façon dont ce cancer de se développe. Selon eux, le rôle majeure serait attribué à une enzyme appelée caspase-8 ayant à la fois un rôle déclencheur de la maladie et aussi protecteur pour l'organe..



Une protéine qui entraîne à la fois la mort des cellules et leur protection



En observant le processus sur des souris de laboratoires, les chercheurs notent dans leur étude que "cette protéine programmerait la mort progressive des cellules dans le foie". Cela entraîne un processus de défense de l'organe qui produit plus de cellules pour se régénérer. Le problème c'est que la multiplication du nombre de cellules ajouté à certaines modifications génétiques ou héréditaires dans l'ADN entraîne une augmentation du risque que l'une d'entre-elles soient cancérigène et se développe.



Pour les chercheurs, le fait que cela entraîne un système de protection est une bonne nouvelle et mérite d'être approfondie afin de développer de nouveaux moyens de lutte contre le cancer du foie.



Cancer du foie : les signes d'alerte



Le cancer du foie peut se manifester par des douleurs abdominales, de la fièvre, de la fatigue, des lourdeurs gastriques, un amaigrissement, des vomissements, une jaunisse, une ascite (accumulation de liquide dans la cavité abdominale). Mais dans la majorité des cas, il est découvert à l’occasion d’une échographie ou suite aux examens de surveillance pour une cirrhose ou un autre cancer. Plus d’un tiers des cancers métastasent au niveau du foie.

Les symptômes apparaissent souvent au moment où la tumeur se propage dans les organes voisins.



medisite.fr