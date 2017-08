Comment payer une voiture achetée sur un site de petites annonces ?

Les options classiques



Payer sa voiture en liquide (cash)



Pour payer une voiture d'occasion pas chère, le cash peut être une bonne solution. Mais l'acheteur peut se mettre gravement en danger en arrivant sur place avec une liasse de billets dans sa poche. Une bonne solution pour les petits prix, mais de grands risques sans aucune traçabilité.



Payer sa voiture par virement bancaire



L'acheteur envoie l'argent en amont de la rencontre. Une fois que l'argent est sorti d'un compte bancaire, il n'existe plus aucun moyen de le récupérer. Le vendeur peut donc décider de ne simplement pas venir. C'est une bonne solution pour les vendeurs, à laquelle aucun acheteur n'acceptera de se plier, naturellement.



Payer sa voiture par chèque de banque certifié



Outil dépassé, il offrait une sécurité il y a quelques années mais ne suffit plus à contrer aujourd'hui les faux. Et s'il est vrai qu'il n'y a pas des milliers d'arnaques chaque jour, chaque arnaque au chèque de banque peut vous coûter très cher et cela arrive de plus en plus malheureusement !



Les inconvénients du chèque de banque :



- Des délais incertains selon l'agence

- Des arnaques et des faux assez communs

- Obligation de se plier aux horaires des banques

- Il est impossible de modifier le montant du chèque de banque



Une solution plus sécurisée que le chèque de banque



Payer sa voiture sur Leboncoin avec Paycar

PayCar a réussi à proposer un service offrant une solution aux points faibles de tous les autres paiements :



- Comme pour le cash, l'acheteur paye le vendeur en moins de 5 secondes,

- Comme pour le virement bancaire, c'est un transfert et il reste des traces de chaque action,

- Comme pour le chèque de banque, il y a l'assurance que les fonds existent et sont sécurisés.

Et mieux encore : disponible pour tous les véhicules, pas de déplacement à la banque, pas de risque de faux, pas de rendez-vous inutile, pas d'acompte, pas de risque de vol... Ce sont autant d'avantages que vous pouvez découvrir sur : https://www.paycar.fr

- Vous faites votre transaction entre personnes de confiance : l'identité de chaque utilisateur inscrit sur la plateforme est vérifiée

- Vous utilisez un compte sous séquestre à votre nom,

- Vous payez / êtes payé en temps réel, soirs et weekends inclus, et même à l'étranger.



A propos de Paycar :



Paycar est une jeune entreprise française soutenue par BNP Paribas, Cetelem et leboncoin.fr



L'inscription est gratuite, et le service est facturé 29€ seulement en cas de transaction.



