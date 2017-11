Comment ouvrir une boite de conserve ? Avec une cuillère

Une boite de conserve que l'on ne peut ouvrir c'est très frustrant !



Imaginez-vous lors d'un camping sauvage ou en vacances dans un appartement de location.

Vous avez une grosse faim mais pas d'ouvre-boite sous la main ...

Alors comment faire pour manger ?



Pas de panique !



Voici toutes les astuces qui permettent d'ouvrir une boite de conserve sans ouvre-boite.



Nous allons voir les méthodes des plus rudimentaires aux plus techniques.



Avec une cuillère

A mains nues

Avec des ciseaux

Avec un couteau de cuisine

Sans outils

Ouvrir une boite de conserve avec une cuillère



Voici l'astuce du moment, ouvrir une boite de conserve à l'aide d'une cuillère en métal.

Posez la boite de conserve sur une surface stable et maintenez-la bien à l'aide d'une main.

Avec l'autre main, positionnez la cuillère dans le creux de votre paume