Comment faire baisser la tension artérielle

Modérer la consommation d'alcool



La consommation d'alcool représente un facteur de risque d'hypertension artérielle. Il est recommandé de consommer : 2 verres de vin chez l'homme et 1 verre de vin chez la femme.



Avoir une activité physique



L'activité physique est un excellent moyen de diminuer une tension un peu élevée. Faire du sport est un excellent moyen de réussir à faire baisser sa tension artérielle. Le vélo, la marche et la natation sont particulièrement conseillés. Le rythme de 3 fois 1 heure par semaine est vivement conseillé. Demander l'avis de son médecin avant de débuter une activité sportive.



Lutter contre le stress



Le stress contribue à l'augmentation de la tension artérielle. Faire du sport, du yoga ou des exercices de relaxation et bien dormir sont des conseils précieux qui peuvent aider à faire baisser la tension artérielle.



Supprimer le réglisse



Certaines personnes consomment quotidiennement beaucoup de réglisse, substance connue pour ses effets hypertensifs.



Arrêter de fumer



Le tabac demeure un des facteurs de risque majeurs de l'hypertension artérielle. D'autre part, le tabac représente également un facteur de risque des maladies cardio vasculaires en raison de l'apparition de la plaque d'athérome : ainsi peuvent apparaitre un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral, une artériopathie oblitérante des membres inférieurs, une impuissance..



Surveiller son taux de cholestérol



Un taux de cholestérol augmenté représente avec le tabac un autre facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Faire un régime et peut être prendre un traitement médicamenteux peuvent dans ce cas être indispensables.



Surveiller sa glycémie



Le diabète représente un autre facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Une surveillance de la glycémie est indispensable afin d'en repérer une éventuelle élévation et de mettre en place les mesures diététiques et médicamenteuses, si celles-ci s'imposent.



Avoir une alimentation équilibrée



Aliments à privilégier



Consommer des fruits et légumes, éviter les matières grasses animales et privilégier les matières grasses d'origine végétale et augmenter la consommation de fibres alimentaires.



Aliments à éviter



Eviter, charcuteries, huîtres qui contiennent beaucoup d'eau de mer, beurre demi sel, fromages (pensez aux yaourts), condiments, moutarde, eaux minérales à forte teneur en sel et certaines eaux gazeuses, biscuits apéritifs, cacahuètes et amandes grillées, plats industriels possédant souvent une forte teneur en sel tout comme les conserves. Les légumes frais ou surgelés peuvent être consommés.



Diminuer la consommation de sel



L'hypertension et les maladies cardio-vasculaires représenteraient les risques les plus important d'une consommation excessive de sel. Une consommation diminuée de sel provoque moins d'accidents cardiovasculaires : Les besoins en sel sont de 1 à 2 grammes par jour tandis que la moyenne des français en consomme 8 à 10 grammes. Ne pas saler à table.



Eviter les excitants



Eviter les excitants comme le thé ou le café qui peuvent représenter des facteurs de risque.



Bien dormir



Un bon sommeil représente un facteur de stabilisation de la tension artérielle.



La pilule



Choisir une pilule faiblement dosée en œstrogènes



Lutter contre la surcharge pondérale



IMC



Un IMC augmenté représente un facteur de risque supplémentaire : dans ce cas, effectuer un régime risque d'être nécessaire.



Effectuer un régime



Maigrir si nécessaire : la surcharge pondérale est un facteur de risque d'HTA, c'est une cause de dyslipidémie et d'hypercholestérolémie donc d'athérosclérose, c'est aussi une cause de diabète donc d'HTA et de risque accru de maladie cardiovasculaire.



Règles d'une bonne alimentation. Une obésité abdominale représente un facteur de risque plus important.