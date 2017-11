Comment conserver ses citrons plus longtemps?

Lassée de voir vos beaux citrons moisir ? Découvrez vite nos astuces pour les conserver longtemps.



Recette miracle pour un teint frais grâce à l'eau citronnée ou garder la ligne, indispensable pour faire briller et assainir la maison, incontournable en cuisine dans plein de recettes, en particulier les tartes et les gâteaux, le citron a tendance à moisir rapidement. En particulier s’il est bio, et qu’il n’a, du coup, pas subi de traitement conservateur.



Et pourtant, si vous êtes adepte de l’eau citronnée, vous prenez soin de les acheter au moins sans traitement après récolte. Car s’il n’était pas bio, une fois dans votre verre, le citron vous transmettrait autant de produits chimiques que de vitamines.



Seulement voilà, sans conservateur, le citron a tendance à moisir rapidement. Comment faire pour le conserver longtemps ?



Bon à savoir : dans votre compotier, le citron se conservera sans problème une petite semaine mais pas plus. En particulier si vous le conservez à côté des pommes, connues pour faire mûrir les fruits (par exemple les avocats), votre citron s’abîmera rapidement.



La solution ? A la différence des fruits exotiques, le citron se conserve bien mieux au réfrigérateur, dans le bac à légumes. Vous pourrez le garder près d’un mois dans ces conditions.



L’astuce qui consiste à conserver les citrons au frigo dans de l’eau n’en est pas une, car il faut changer l’eau tous les jours sinon elle croupi. Le plus simple, si vous avez acheté une grande quantité de citron, c’est de les congeler.

Congelé entier, le citron se zeste facilement : un coup de râpe au-dessus de votre pâte à gâteau et zou, il retourne au congélo.



Vous pouvez congeler le jus dans des bacs à glaçons : cette astuce est parfaite pour les boissons (eau détox, kéfir de fruits…). Et si vous êtes adepte de l’eau citronnée, placez dans un sac hermétique des rondelles de citron pour les congeler. En effet, le zeste est aussi important que le jus dans cette préparation. Certes, la congélation dénaturera un peu les vitamines de l’agrume, mais pas beaucoup plus que si votre citron attendait depuis un mois dans le bac du frigo !



