Comment choisir son lait infantile ?

Du lait fourni à la maternité au rayon du supermarché



Le lait maternel est l’aliment naturel du nourrisson. Il répond à tous ses besoins nutritionnels et présente de nombreux avantages, notamment sur le plan digestif. L’OMS (organisation mondiale pour la santé) recommande donc un allaitement exclusif jusqu’aux 6 mois de l’enfant. Mais il ne faut pas culpabiliser les jeunes mamans qui font le choix de ne pas allaiter. Les laits infantiles sont aujourd’hui d’une qualité exceptionnelle et bénéficie d’une chaine de contrôle drastique. Peu de parents se posent la question du lait infantile avant la naissance de leur enfant et c’est bien souvent le lait fourni à la maternité qui sera poursuivi une fois de retour à la maison. Le lait premier âge contient tout ce dont un nourrisson a besoin en termes de minéraux, vitamines et acides gras essentiels.



C’est le pédiatre qui décidera du lait qui convient le mieux à l’enfant. En fonction des antécédents familiaux (en prescrivant par exemple un lait hypoallergénique ou même sans protéines de lait de vache si l’allergie est avérée) ou de besoins spécifiques lié à un problème de santé (prématurité, problèmes digestifs). Il pourra alors orienter les parents vers un lait épaissi, plus riche en amidon et en fibre, si bébé présente un reflux, ou même vers un lait AR (anti-régurgitation) disponible en pharmacie.



Pourquoi changer de lait infantile ?



Il faut garder à l’esprit que le système digestif du nourrisson est immature et son microbiote pas encore développé. Il est donc important d’attendre au moins 5 jours pour voir si le lait est bien le responsable d’éventuelles manifestations digestives ou même cutanées. Si le lait convient au bébé, il ne sert à rien d’en changer. Quoiqu’il arrive, seul le pédiatre pourra aiguiller les parents et leur recommander le lait le plus adéquat pour leur bébé. Il faut résister à la tentation de choisir soi-même un nouveau lait en grande surface ou en pharmacie.



A chaque âge son lait infantile



Si les parents ont fait le choix d’allaiter leur bébé au biberon, le nourrisson pourra, dès la naissance, être nourri avec un lait dit « 1er âge ». Ce lait pourra être poursuivi jusqu’à l’âge de 6 mois environ. Il faudra ensuite passer au lait « 2ème âge », recommandé jusqu’à l’âge de 12 mois. Ce lait répond à tous les besoins nutritionnels de bébé, dans le cadre d’une alimentation diversifiée. La transition est généralement assez simple ! Mais pour habituer bébé, il est possible d’introduire progressivement le lait 2ème âge en le mélangeant au lait 1er âge. Puis, petit à petit, de le remplacer complètement. Cette transition peut s’opérer sur plusieurs jours ou plus si bébé semble avoir des difficultés à s’habituer.



La question du lait de croissance



Après un an, de nombreux parents décident de cesser d’acheter du lait infantile et passent directement à un lait demi-écrémé classique. L’enfant est diversifié, il commence à manger de tout, alors pourquoi continuer au-delà du lait deuxième âge ? Tout simplement parce que l’enfant, à cet âge-là et jusqu’à 3 ans, a encore des besoins nutritionnels spécifiques que ne couvrent pas le lait de vache classique. Le lait de croissance apporte à l’enfant les acides gras insaturés indispensables à son développement cognitif. Il est plus riche en vitamines C et D mais aussi en zinc, en fer et en calcium afin d’accompagner le développement des os et de renforcer le système immunitaire.



Pour ne pas surcharger les reins de l’enfant, le lait de croissance présente également une teneur réduite en protéines. Bon à savoir, pour les parents fatigués du lait en poudre, le lait de croissance est également disponible en format liquide !



femmeactuelle.fr