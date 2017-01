Comment améliorer la qualité de votre sperme?

L’infertilité est l’affaire de tous et non seulement celle des femmes. Messieurs, ce n’est pas parce que vous jouissez après chaque rapport sexuel que vous êtes féconds. Pour améliorer la fertilité de votre semence, vous devez avoir une bonne hygiène de vie. Il y a aussi certains aliments et nutriments qu’il faut privilégier dans votre alimentation. Voici quelques idées qui pourraient vous être utiles.



Apportez de la vitamine C et du magnésium à votre organisme.



La vitamine C améliore la rapidité et la mobilité des spermatozoïdes tout en diminuant le nombre de spermatozoïdes anormaux. Retrouvez la vitamine C dans les fruits et les légumes tels que l’orange, le citron, la pamplemousse mais aussi les pommes, les kiwis, les poivrons, les choux fleurs, le persil etc.



Le magnésium a des effets antistress. Vous savez que le stress est mauvais pour la libido. Il se trouve dans les céréales et les légumineuses telles que les lentilles, les haricots blancs et les pois.



Les spermatozoïdes ont besoin de la vitamine E et de sélénium



Faites le plein de vitamine E et de sélénium pour augmenter la quantité de spermatozoïdes. Consommez les huiles de mais, de noix, de tournesol, les poissons gras, les amandes. Le sélénium est présent dans les céréales, les oignons et les fruits.



Le zinc et l’acide folique augmentent également la concentration en spermatozoïdes.



Mangez du foie, de la salade verte, des avocats, des pois chiches pour faire le plein d’acide folique. N’oubliez pas les fruits de mer et le chocolat noir pour augmenter le zinc dans votre organisme.



Les oméga 3



Ils agissent sur la souplesse de la membrane des cellules et ils facilitent les échanges entre l’ovocyte et le spermatozoïde. Ils sont dans les petits poissons gras comme les sardines, les harengs, les maquereaux. On les trouve également dans l’huile de colza et l’huile de noix.



Carnitine et coenzyme Q10



La carnitine est un dérivé d’acide aminé. Quant au coenzyme Q10, c’est un antioxydant. Ils assurent la production d’énergie au sein de la cellule. En effet, ils sont très utiles aux spermatozoïdes qui sont de gros consommateurs d’énergie. Le lait a le plus grand contenu de carnitine dans le groupe des produits laitiers. Les sources de protéines comme la viande, le poisson, la volaille et le lait sont des aliments qui ont une forte teneur en carnitine. La Coenzyme Q10 est une substance que le corps synthétise, notamment parce qu’elle intervient dans la production d’énergie et neutralisent les radicaux libres et les espèces oxygénées réactives. Pour renforcer, votre source de coenzyme Q10, consommez la volaille, la viande et les poissons gras.