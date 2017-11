Combien doit-on boire de café par jour pour être en bonne santé ?

Un grand nombre d’entre nous ne peut passer une seule journée sans boire un café. Certains refusent même de commencer leur journée tant qu’ils n’ont pas bu leur kawa matinal. C’est une addiction comme une autre et, comme toutes les addictions, elle ne vient pas sans son lot de culpabilité. La légende urbaine raconte en effet que boire trop de café pourrait avoir des effets nuisibles sur notre sommeil, notre niveau de stress et donc notre cœur. Tant de rumeurs qui peuvent parfois ruiner notre plaisir à partir du troisième fixe de la journée.



Heureusement, un chercheur de l’université de Southampton, relayé par Shortlist, a prouvé que boire trois à quatre tasses de café par jour fait plus de bien que de mal. D’après lui, la caféine aide à réduire les risques de maladies du foie ou de crise cardiaque et prévient certains cancers. La boisson pourrait également réduire les risques de maladie de Parkinson, de dépression et de maladie d’Alzheimer.



“De manière générale, la consommation de café ne présente aucun risque si l’on respecte certaines doses dites raisonnables et on a pu remarqué une réduction de risques de santé à partir de trois ou quatre tasses de café par jour, qui présenteraient plus de bénéfices que de risques” peut-on lire dans l’étude.



Pour un adulte en bonne santé, le scientifique recommande de consommer 400 mg de caféine par jour soit l’équivalent de 4 tasses de café. Il précise tout de même que cette dose varie selon les cas et que les bienfaits du café ne sont pas les mêmes chez les fumeurs et les individus qui ne pratiquent aucune activité physique.