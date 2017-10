Combien de temps par jour devez-vous marcher pour perdre du poids ?

Nous avons tou-te-s envie de faire du sport, mais nous sommes peu nombreux-ses à nous lancer et à pratiquer régulièrement des exercices physiques.



Il est très difficile de changer nos habitudes, bonnes ou mauvaises, du jour au lendemain. Passer de la junk food à un régime équilibré et à une routine d’exercices physiques demande de la volonté, certes, mais surtout de la persévérance.



Il ne sert à rien de suivre un entraînement au pied de la lettre durant quelques semaines, pour revenir ensuite à une vie sédentaire le reste de l’année.



Pour autant, perdre du poids est bien plus facile qu’il n’y paraît. Vous n’avez pas besoin de prendre un abonnement hors de prix dans une salle de sport ou de vous acheter des crèmes soi-disant miraculeuses. Savez-vous de quoi vous avez besoin ? D’une seule chose : la marche !



Si vous en avez assez de voir de la graisse s’accumuler dans certaines zones de votre corps et que vous avez tout tenté pour vous débarrasser de votre ceinture abdominale disgracieuse, c’est le moment de faire un pas en avant. Vous devez mettre tout votre corps en mouvement pour pouvoir y parvenir.



La marche est un exercice aérobic, c’est-à-dire qu’elle fait travailler tous les muscles du corps et qu’elle permet de brûler une grande quantité de calories, tout en garantissant une bonne oxygénation du corps. Notre cœur bénéficie également de toutes ses vertus.



Qui peut se lancer dans la marche ?



femmes qui marchent pour perdre du poids



Ce médicament naturel est recommandé pour toutes les personnes souhaitant perdre du poids. Peu importe que vous ne soyez pas habitué-e à faire du sport ou que vous n’ayez jamais pratiqué une activité physique de votre vie.



Pour autant, il est recommandé que vous consultiez votre médecin avant de vous lancer, dans le but de vérifier votre état de santé. Vous pourrez, de cette manière, détecter toute altération physique, respiratoire ou cardiaque.





A quelle fréquence devez-vous marcher ?



Il est important que vous adaptiez votre temps de marche à votre condition physique. Si cela fait un moment que vous n’avez pas fait d’exercices, évitez de vous lancer dans des marches extrêmes. Commencez par des périodes courtes, entre 10 et 15 minutes, à vitesse modérée.



Vous pouvez commencer par marcher deux fois par semaine, avant d’augmenter la fréquence de vos exercices. Vous ne devez surtout pas vous arrêter de marcher d’un jour à l’autre.



Si vous marchez au moins 30 minutes par jour et que vous prenez soin de votre alimentation, vous pouvez perdre environ 9 kilos en 5 mois.



marcher pour perdre du poids et utiliser un podomètre



Un podomètre est conçu spécialement pour mesurer le nombre de pas que vous faites pendant votre marche, mais également votre vitesse, la distance que vous parcourez et votre rythme.



Cela vous permet d’utiliser un référentiel afin de vous fixer des objectifs, c’est-à-dire d’augmenter le nombre de pas que vous faites et votre vitesse, afin de perdre du poids.



Vous pouvez également le porter lorsque vous êtes au travail ou que vous nettoyez votre logement. A la fin de la journée, vous pourrez constater vos progrès et toutes les calories que vous avez pu brûler. Ainsi, vous pourrez vérifier que vous accomplissez bien vos objectifs.



Les avantages de la marche pour perdre du poids

Elle améliore notre système immunitaire, ce qui nous permet de nous protéger des maladies.

Elle accélère notre métabolisme et nous aide à prévenir l’obésité, entre autres.

Elle fortifie nos os. Cela nous permet d’éviter les fractures et de prévenir l’ostéoporose.

Elle améliore la circulation sanguine et fortifie notre cœur.

Elle évite le stress, l’anxiété et la dépression, car elle renforce la production d’endorphines.



Quelques recommandations



s'étirer après avoir marché

Une fois que vous avez effectué votre visite chez le médecin, fixez-vous un objectif. Celui-ci doit être raisonnable pour suffisamment vous motiver.

Vous ne devez pas vous arrêter de marcher, sous aucun prétexte. Si vous ne pouvez pas marcher toute la semaine, réservez-vous une plage horaire et adaptez vos objectifs en fonction.

Utilisez des chaussures et des vêtements confortables.



N’oubliez pas de vous échauffer avant de marcher, pendant au moins 5 minutes.

Prenez soin de votre alimentation. Réduisez votre consommation de graisses et essayez d’équilibre vos repas.

Adoptez une bonne posture : le dos droit, le ventre contracté et les épaules relâchées.

Contrôlez votre respiration. Inspirez et expirez en accord avec votre rythme.

Note : N’ignorez ps votre corps. Face au moindre symptôme de vertige, d’hypertension artérielle ou de fatigue excessive, n’hésitez pas à vous arrêter ou à lever le pied.