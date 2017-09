Cocody: Affrontements entre étudiants et policiers aux alentours de cités universitaires

Situation tendue ce mercredi dans les alentours de la Cité Rouge et de la Cité Mermoz à Cocody. De fait, les deux campus universitaires sont depuis ce matin le théâtre d’un face-à-face entre policiers et étudiants.



Policiers et étudiants se font face ce mercredi 13 septembre 2017 à la Cité Rouge de Cocody. Selon nos informations, les forces de l’ordre tentent d’empêcher des étudiants de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) qui ont annoncé une grève de déloger certains élèves.



Usant de gaz lacrymogènes, les policiers s’évertuent à disperser cette manifestation. Pour rappel, la FESCI a dès la rentrée scolaire lancé un mouvement de grève pour protester contre certains frais exigés à l’inscription aux élèves notamment.